 

“Невзлетаемые”. Подоляк заявил, что ОПЗЖ никогда не получит “полноту власти” в Украине

18.02.2021, 14:12, Новости дня
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Партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) не получит в Украине власть. Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил “РБК-Украина” в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

“В случае с ОПЗЖ, чтобы мы не говорили, они – невзлетаемые. Что бы в стране кто-то ни думал, они никогда не получат в Украине полноту власти. Могут претендовать. Но как только они начинают проявлять свое истинное лицо, это уже было неоднократно в истории Украины, их быстро выносят”, – сказал он.

ОПЗЖ советник Ермака назвал феноменом.

“Он определенным образом опирается на какую-то часть электоральной поддержки, потому что у нас все-таки присутствуют еще постсоветские настроения в определенных электоральных средах, в определенных социальных группах. ОПЗЖ спекулятивно на них играет. ОПЗЖ умеет маскироваться. Они не всегда прямолинейно, за исключением господина [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, работают с российским нарративом и российской медийной матрицей”, – объяснил Подоляк.

Он считает, что часть электората “искренне верит, что эти ребята, которые рассказывают о каких-то советских достижениях и строят на этом свою риторику, что-то будут делать полезное”.

“Но ОПЗЖ не имеет ни малейшего потенциала зайти в будущее. Украина как суверенное государство, как полноценное конкурентное государство всегда будет другим. И она уже не вернется в парадигму, которая важна ОПЗЖ. Не то, что в пророссийскую парадигму, Украина не вернется в постсоветскую парадигму”, – заявил Подоляк.

“Оппозиционная платформа – За жизнь” имеет вторую по численности фракцию Верховной Рады – 44 народных депутата.

Согласно опросу, проведенному в начале февраля Киевским международным институтом социологии, в случае досрочных выборов в парламент ОПЗЖ получило бы 16,8% голосов избирателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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