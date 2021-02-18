 

Сотрудница банка подменила 18 млн рублей на шуточные купюры

18.02.2021, 14:08, Новости дня
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В Мурманске сотрудницу Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) обвинили в подмене реальных купюр на «билеты банка приколов», ущерб оценивается в десятки млн рублей, сообщили в прокуратуре Заполярья.

Женщина занимала пост старшего специалиста отдела кассовых операций мурманского офиса банка, с июня 2012 года по март 2013 года она вынесла из банка 26,6 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы уголовного дела.

В прокуратуре отметили, что за несколько месяцев она подложила в сейф 18,5 млн рублей «банка приколов».

Ранее в Москве мошенники обманули пожилого мужчину и подменили его 900 тыс. рублей на сувенирные банкноты «банка приколов», напоминающие настоящие деньги.



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