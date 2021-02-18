 

Кравчук объяснил общение с главой ДНР на российском ТВ

18.02.2021, 14:08, Новости дня
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Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, почему общался с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала, в то время как Киев официально отказывается от прямых переговоров.

«Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос. Потому что российские каналы делают некоторые манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я вначале задал этот вопрос ведущему… он тут же переключился и говорит: «Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину». Ну скажите, чтобы Леонид Макарович – первый президент Украины – испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в РФ сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь… поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины», – сообщил Кравчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Он добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. «Моя главная задача, какой я ее вижу, когда говорим о Донбассе, донести реальную правду не только гражданам Украины, но и России… Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдём на какие-то уступки», – отметил Кравчук.

Ранее Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». После того, как студия по видеосвязи связалась с первым президентом Украины, через несколько минут к разговору подключили также Пушилина. Эта ситуация вызвала резонанс в обществе. Глава МИД Украины заявил, что статус первого президента позволяет Кравчуку это делать.

Напомним, новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе.



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