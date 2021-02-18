 

В Саратовской облдуме предложили казнить коррупционеров

18.02.2021, 14:08, Новости дня
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Член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести жесткие меры по отношению к коррупционерам.

«Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая», – передает издание «Саратов 24» слова Денисенко.

Он напомнил о жесткой позиции лидера ЛДПР Владимира Жириновского по вопросу борьбы с коррупцией. Депутат отметил, что чем строже меры по борьбе с ней, тем лучше результат.

Напомним, в августе Волжский районный суд Саратова оштрафовал на 800 рублей зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского, который использовал нецензурную лексику на заседании.



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