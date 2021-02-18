 

Лукашенко отреагировал на сообщения о новом кредите от России

18.02.2021, 13:54, Разное
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Белорусский президент рассказал, что решение о поездке в Москву было принято еще давно. Александр Лукашенко отметил, что намерен поговорить с Владимиром Путиным о “некоторых направлениях сотрудничества”.

При этом лидер опроверг сообщения о новом кредите. В СМИ распространилась информация о том, что Минску могут выделить кредит в размере трех миллиардов долларов. “Нет, я не еду туда чего-то просить”, – подчеркнул Лукашенко.

Также президент сообщил, что договорился встретиться с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. Они обсудят “самые животрепещущие вопросы”, передает Sputnik Беларусь.

Не обошел вниманием Лукашенко и тему санкций. Политик обвинил Запад в попытке напугать Минск и Москву ограничениями. По его мнению, волноваться из-за санкций не стоит, Россия и Белоруссия могут сами себя обеспечивать.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался прокомментировать данные о новом кредите республике. Он заявил, что повестка дня встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко пока формируется.

В сентябре 2020 года в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко предоставить кредит Минску в размере 1,5 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы пошла на рефинансирование старой задолженности.



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