 

В международном клиническом исследовании препарата «Полиоксидоний» завершен набор пациентов с COVID-19

18.02.2021, 13:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


2
минуты

Многоцентровое клиническое исследование «Полиоксидония» проводится в соответствии с Протоколом ВОЗ – признанным золотым стандартом для проведения клинических исследований. Это единственный оригинальный российский препарат, который одобрен регуляторами Евросоюза, и первый российский препарат, который получил одобрение в марте 2020 года от Министерства Здравоохранения РФ для проведения ММКИ в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Результаты исследования ожидаются летом 2021 года. По итогам исследования российская оригинальная разработка может претендовать на уникальный статус – препарата против COVID-19 с доказанной эффективностью в ММКИ.

В настоящее время отмечается успешный опыт применения «Полиоксидония» при COVID-19 как в России, так и ЕС. Препарат используется для профилактической защиты врачей, работающих в «красных зонах», а также изучается в открытых наблюдательных программах у пациентов с COVID-19. В Словакии препарат внесен в клинические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

По специальному разрешению, выданному Министерством здравоохранения Словакии в 2021 году, компания «Петровакс» поставила 5 тыс упаковок «Полиоксидония» таблетки Университетской больнице им. Л. Пастера (Словакия) для профилактики и лечения коронавирусной инфекции в рамках государственного медицинского страхования. Согласно документу, в медицинских учреждениях Словакии разрешается терапевтическое использование препарата с целью иммунопрофилактики коронавирусной инфекции у медицинских работников и лечения пациентов с COVID-19. В рамках социальной инициативы в течение 2020 года более 20 тыс упаковок «Полиоксидония» компания «Петровакс» передала российским врачам, работающим в «красных зонах» для профилактики коронавирусной инфекции.

Президент компании «Петровакс» Михаил Цыферов: «Мы всегда высоко оценивали потенциал наших оригинальных препаратов, поэтому в 2020 году запустили масштабную исследовательскую программу «Полиоксидония» при COVID-19. Старт международного исследования – это логичное продолжение нашей стратегии развития лекарственного средства на международном уровне по самым высоким стандартам доказательности. В исследование вовлечены ведущие эксперты по всему миру, мы развиваем партнерские отношения с десятками зарубежных научных лабораторий и институтов. Надеемся, что успешное завершение ММКИ станет для нас новой главой в истории «Полиоксидония», поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией и откроет новые перспективы для российских продуктов на глобальном рынке».

Подробнее об исследовании

Международное многоцентровое клиническое исследование препарата «Полиоксидоний» (Азоксимера бромид) было запущено компанией «Петровакс» в апреле 2020 года. Основной задачей исследования является оценка эффективности и безопасности лекарственного препарата у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 85 лет, госпитализированных с COVID-19.

В июле 2020 года был пройден первый из двух этапов международного клинического исследования «Полиоксидония», который подтвердил высокий профиль безопасности препарата при лечении пациентов с COVID-19. По итогам первого этапа Независимый международный комитет по мониторингу данных эффективности и безопасности клинических исследований (Data and Safety Monitoring Board), состоящий из российских и европейских экспертов, рекомендовал расширить количество участников и добавить в группу исследования пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. В ноябре прошлого года к международному исследованию присоединилась Словакия.

На правах рекламы



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их любимому особняку, который они решили продать из-за детей

24.12 / “За полночь вели разговоры”: Путин и Мишустин “круглосуточно” решали проблемы с коронавирусом

02.11 / Иммунолог Жемчугов рассказал, может ли простуда защитить от коронавируса

26.08 / Apple презентовала проект плавучего магазина

02.10 / Медведица поцарапала ребенка в цирке

08.09 / Солист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

27.08 / Мнение: Польша не признает Лукашенко

05.10 / Мнение: Турецкая деятельность в Иерусалиме

03.12 / Праздник по-королевски: как украсили Виндзорский замок к Рождеству, которое Елизавета II будет встречать там впервые за 33 года

09.02 / Политолог Болкунец о Всебелорусском народном собрании: Это будет панихида по эпохе Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска