 

Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Юлия Савичева, Дмитрий Шепелев и другие на премьере фильма “Батя”

18.02.2021, 13:34, Разное
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Вчера в московском “Иллюзионе” прошла звездная премьера фильма телеканалов ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media – “Батя”. Представить “самую родную комедию” пришли продюсер Гавриил Гордеев, режиссер Дмитрий Ефимович и исполнители ролей – Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Надежда Михалкова, Стас Старовойтов, Диана Енакаева, Андрей Андреев и Севастьян Бугаев. Первыми зрителями фильма стали Анна Михалкова, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Роман Маякин, Юлия Савичева, Дмитрий Шепелев, Марина Кравец, Карина Нигай и другие.

Надежда МихалковаЮлия СавичеваДмитрий ШепелевСтас Старовойтов с женойМарина КравецВладимир Вдовиченков и Елена Лядова

Перед началом показа на сцену поднялась команда проекта. Гавриил Гордеев рассказал о том, почему столько разных продюсеров (помимо него над фильмом также работали Аркадий Водахов, Иван Калашников и продюсеры Good Story Media Антон Зайцев, Артем Логинов и Антон Щукин) объединились вокруг этого фильма:

Несмотря на то что “Батя” — это комедия, мы подняли большую философскую и социальную тему отцов и детей 90-х. Кто-то должен был собрать весь спектр эмоций про то, что заботило тех, кто рос и воспитывал детей в то время, и я рад, что нам это удалось. 

Гавриил Гордеев и Дмитрий Ефимович

Исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков взял слово “на правах Бати”, поблагодарил всех, кто пришел на показ, несмотря на холодную погоду, подчеркнул, что все, кто участвовал в съемках фильма, постарались от души и назвал картину “детским фильмом для взрослых”.

Анна и Надежда МихалковыКсения Бородина и Курбан ОмаровВладимир Вдовиченков и Надежда Михалкова

Напомним, изначально “Батя” задумывался как шортком – сериал с эпизодами по 1-2 минуты, в которых типичный советский батя в трениках учил своего сына жизни. Но в итоге было решено делать полнометражное кино. В основу сюжета заложены личные воспоминания сценаристов (а их 8 человек), поэтому там можно разглядеть правдивую картину поколения: наши советские бати были строгими, немногословными, фанатами футбола, любителями посидеть с друзьями на лавочке; ставили нас в угол, пугали – но все равно нас любили. И все эти истории, которые вы увидите в фильме, удивят своей искренностью и правдивостью – потому что они настоящие и личные. 

О том, почему стоит посмотреть это кино, читайте в нашем материале – “Батя”: 5 причин посмотреть новый фильм с участием Владимира Вдовиченкова, Елены Лядовой и Надежды Михалковой”.

Роман МаякинКарина Нигай



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