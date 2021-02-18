 

Мосгорсуд обязал ФБК возместить ВГТРК бюджетные деньги, выделенные на расследование против Фонда

18.02.2021, 13:31, Разное
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ВГТРК подала иск против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с требованием возместить ущерб за растрату бюджетных средств на съемки сюжетов, разоблачающих деятельность иностранного агента Алексея Навального.

В иске утверждается, что финансирование репортажей телекомпании шло из госбюджета и могло быть направлено на социальные статьи расходов, если бы не вышедший фильм Навального о дворце под Геленджиком.

Московский городской суд удовлетворил требования ВГТРК и обязал ФБК выплатить 19 миллионов рублей издержек, нанесённых госкомпании.

– Мы планировали организовать на эти средства благотворительный эфир, где бы всей страной собирали средства на помощь больным детям, но они ушли на аренду особняка, где жил Навальный, и репортажи с разоблачением гнусной лжи со стороны Навального и его соратников, — заявил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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