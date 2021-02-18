Поражение совести

18.02.2021, 13:28, Разное

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Департамент городского имущества Москвы отбирает квартиру у больного ребенка.

Ирина и Марфа. Фото из личного архива

У двенадцатилетней Марфы — муковисцидоз. Они вместе с мамой, Ириной Дмитриевой, живут в однокомнатной квартире в Южном Бутове. Это их единственная жилплощадь, которую уже полгода пытается отсудить Департамент городского имущества Москвы, чтобы вернуть ее в жилищный фонд города.

Я познакомилась с Ирой в декабре 2019 года, когда ситуация с лекарствами для больных муковисцидозом достигла критической точки. Ира — руководитель пациентского сообщества больных муковисцидозом.

Муковисцидоз — самое частое на планете генетическое заболевание. Из-за мутации гена все жидкости в организме очень вязкие. Густая мокрота вызывает поражение легких, хронические бактериальные инфекции. Чтобы просто дышать, пациент должен каждый день выполнять множество манипуляций, которые занимают от двух до восьми часов, в зависимости от стадии заболевания.

Нужны регулярные курсы качественных антибиотиков, поддерживающая терапия, дыхательные тренажеры.

В цивилизованных странах люди с таким диагнозом живут полноценной жизнью, получают образование, путешествуют, растят внуков. В РФ лишь 25% пациентов с этим диагнозом доживают до совершеннолетия.

Каждый день российской «МВшки» — борьба за жизнь. Потому что из-за импортозамещения нет качественных лекарств, нет проверенной терапии, инфраструктуры, потому что мало квот на трансплантацию легких и невозможно купить необходимые препараты и расходники даже за свои деньги.

На переднем крае этой борьбы — Ира Дмитриева. Ее дочке Марфе — 12 лет.

Утро Марфы начинается на полтора часа раньше, чем у обычного шестиклассника. Она пьет лекарства. Делает специальную зарядку — «кинезитерапию», чтобы помочь своим легким раскрыться. Пьет другое лекарство, разжижающее мокроту в легких, муколитик, откашливает ее. А потом на чистые легкие делает ингаляцию с антибиотиком. Ира, Марфа и их собака Черки живут в однокомнатной квартире в Южном Бутове. У Марфы своя комната, Ира живет на раскладном диване на кухне, там же поит гостей чаем, пишет бесконечные обращения в Общественную палату, Минздрав и другие ведомства.

Район Южное Бутово в Москве. Фото: РИА Новости

Ира рассказывает: «Марфа родилась в 2008 году в один день с известным певцом с муковисцидозом Грегори Лемаршалем. Диагноз поставили спустя месяц. Проявления болезни начались сразу, две тяжелые мутации сказываются. Всю жизнь мы жили на съемных квартирах. Марфу из роддома тоже принесли в бюджетную развалюху в Текстильщиках, где она и прожила с нами до своих десяти лет. С папой Марфы так вышло, что он всегда работал далеко от дома и в конце концов отдалился настолько, что мы с ней остались вдвоем. У меня оставались небольшие деньги от проданной квартиры в Обнинске и трети бабушкиной хрущевки и еще материнский капитал, которые мы стали вкладывать в строительство. Но пока ждали постройки дома, в котором планировали жить втроем, стало ясно, что нас осталось двое. Пришлось продать после затянувшейся на пять лет стройки однушку в Новой Москве. Она была очень далеко от города, я одна бы не смогла там жить с Марфой, ездить в город к врачам, в больницы.

Муж предложил взять ипотеку, чтобы перестать платить за чужое жилье. Мы купили однушку в Южном Бутове. Она висела в сберовской системе «Домклик», где только проверенные по документам квартиры. Ипотеку одобрили на 20 лет. Платить нам ее до старости. Но это была вожделенная однокомнатная квартира в полном нашем владении. Фантастическая перспектива для нас с подрастающей дочерью…»

Квартира была куплена в 2018 году. Ире пришлось взять еще один кредит на ремонт.

В августе 2020-го пришел иск от Департамента городского имущества Москвы с требованием освободить квартиру, вернув ее в фонд города. Ира не поверила, посмеялась, ведь точно какая-то ошибка.

Ирина и Марфа. Фото из личного архива

Собственником 3/4 доли квартиры является Марфа, ребенок-инвалид с генетическим заболеванием. У Иры с мужем по 1/8. Другой жилплощади нет. Основание для требований о выселении из квартиры: сделка, оформленная более десяти лет назад между Департаментом городского имущества и неким гражданином, которого сегодня подозревают в мошенничестве. Следователь УВД признал департамент, заключивший сделку, потерпевшей стороной. Потерпевший департамент теперь в судебном порядке требует, чтобы квартиру вернули в жилищный фонд города Москвы.

Дело рассматривается в Зюзинском районном суде судьей Татьяной Соленой. В материалах дела нет договора между предыдущим владельцем квартиры и департаментом. Суд не смущает даже то, что истек срок исковой давности по этой сделке. А сделка о покупке квартиры Ириной Дмитриевой была проверена и одобрена службой безопасности «Сбербанка», предоставившего ипотеку, и полностью соответствует требованиям о добросовестном приобретении.

Судья Соленая несколько раз переносила заседание по различным формальным причинам. Ирина и Марфа живут в этом аду уже больше полугода.

«Новая» направила запрос в Департамент городского имущества Москвы с просьбой объяснить, каковы основания для отъема квартиры у семьи с ребенком-инвалидом. Ответа на момент публикации не последовало.

«Новая газета» просит правительство Москвы не лишать жилья 12-летнюю Марфу и ее маму.

Анастасия Егорова

руководитель направления «Волонтеры России»

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