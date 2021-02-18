Специалисты рассказали о малоизвестных признаках высокого сахара в крови

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18.02.2021, 13:24, Разное
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Доктора напоминают, что если уровень сахара в крови выходит из под контроля – это сигнализирует о диабете. Они рекомендуют внимательно следить за цветом мочи, зудом кожи и сухостью во рту.
Диабет появляется при высоком уровне сахара в крови, при этом возникают патологические изменения, которые связаны с выработкой инсулина и реакцией клеток на гормон. Инсульт, болезни сердца и почечная недостаточность – самые опасные следствий диабета. Специалисты медицинского ресурса Healthline напоминают, что кроме частой симптоматики диабета есть малоизвестные признаки, к которым необходимо относиться внимательно.

Людям стоит побеспокоиться, если моча стала белесого цвета, так как диабет увеличивает склонность к инфекциям мочевыводящих путей (ИМП). Моча мутнеет, приобретая светлый оттенок, что считается показателем ИМП. Также доктора напоминают, что при диабете женщины часто имеют инфекции мочевыводящих путей. Такую симптоматику можно заметить самостоятельно и расценивать ее как первый признак заболевания.
Зуд кожи, который обуславливается повреждением нервов, тоже считается признаком диабета. Высокие показатели сахара в крови влияют на нервные волокна организма: чаще всего поражаются ноги и руки человека.

Также больной может замечать ощущение сухости во рту, так как высокие показатели сахара в крови приводят к уменьшению слюноотделения во рту. У мужчин же избыток сахара приводит к повреждению кровеносных сосудов, по которым к половому органу поступает кровь. В результате может развиться сексуальная дисфункция, в том числе и импотенция.

Также люди, имеющие диабет, замечают возникновение темных пятен на коже часто в области шеи в месте складки. Подобное явление называют черным акантозом, который появляется при высоком уровне инсулине в крови, под действием которого клетки воспроизводятся быстрее.

Источник: www.medikforum.ru



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