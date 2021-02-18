 

У зараженных коронавирусом пациентов может возникнуть гангрена

18.02.2021, 13:24, Разное
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Ученые установили, что коронавирус может стать причиной развития гангрены. Из-за этого пациентам придется долгое время наблюдаться у доктора, кроме того, COVID-19 способен привести к появлению долговременных болей в мышцах и суставах.
К таким выводам сотрудники Северо-Западного университета пришли после изучения данных радиологического сканирования. У пациентов были обнаружены ревматические проблемы, требующие пожизненного лечения. Так, на фоне инфицирования коронавирусом происходит нарушение кровотока, из-за чего здоровые ткани начинают отмирать, приводя к развитию гангрены.

В первую очередь гангрена поражает конечности: пальцы рук или ног. Во избежание потери конечностей пациенты будут вынуждены наблюдаться у врача практически пожизненно, отметил доктор Свати Дешмук. Также исследователи не отрицают, что могут возникнуть хронические боли в суставах или мышцах.

Источник: terrnews.com



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