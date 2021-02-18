Венедиктова сказала, что не дает политических оценок в делах Татарова и экс-беркутовцев

18.02.2021, 13:18, Новости дня

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что в делах заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и бывших беркутовцев не имеет права давать политических оценок. Об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде 18 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По Татарову было выполнено решение суда, которое дошло до кассации. Офис генерального прокурора входил в апелляционную и кассационную инстанции. Вопрос отстранения лиц, которые не работают в Офисе генерального прокурора, это вопрос не ко мне”, – объяснила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, вопрос беркутовцев – это политический вопрос.

“Политических оценок я не даю. Если вы видите что-то в уголовной юстиции, в уголовном производстве, пожалуйста, здесь уже моя сфера ответственности”, – подчеркнула она.

В Украине бывших бойцов “Беркута” обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года. Следствие, в частности, установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины говорили, что дело об убийствах на Майдане суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки. 18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.

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