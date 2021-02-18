 

Таран: Сверхважно, что парламент дал оценку событиям на Майдане. Больше никакого нарратива РФ о “государственном перевороте” и “массовых беспорядках”

18.02.2021, 13:18, Новости дня
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Семь лет назад в 8 утра 18 февраля 2014 года “Самооборона Майдана” начала мирное наступление к парламенту.

Целью похода было заставить парламент отменить Конституцию 2010 года, которой Янукович получил монопольную власть в стране.

Идя мирным шествием, мы тогда еще не знали, что попадем в заранее спланированную ловушку, которую по поручению Януковича нам расставили “Беркут,” титушки и спецподразделения.

Нас ждали бои в Мариинке, Крепостном, на Институтской, Липской. Тот день был страшным.

По состоянию на 16.00 – 200 раненых, восемь погибших, уничтожение основы “Самообороны” и потеря всех дальних баррикад.

Но все только начиналось. Впереди нас ждала огненная ночь 18–19 февраля и расстрел Небесной сотни 20 февраля. Эти дни, пожалуй, были одними из самых тяжелых дней в моей жизни.

Сверхважно, что вчера парламент дал оценку тем событиям. Больше никакого российского нарратива о “государственном перевороте” и “массовых беспорядках”. Это была Революция достоинства, важнейший этап в становлении украинской государственности.

Спасибо всем, кто тогда был рядом в горячих точках Киева.

Помолимся и вспомним те дни и героев.

Слава Украине!

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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