СБУ проверяет структуру собственности телеканала “1+1” – Подоляк

18.02.2021, 13:18, Новости дня

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Служба безопасности Украины проверяет структуру собственности телеканала “1+1”. Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк сообщил “РБК-Украина” в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

“СБУ проводит проверку по “1+1″. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций”, – сказал он.

Советник Ермака отметил, что у “1+1” “есть интересные расследования, он тоже играет в политику”.

“Мне кажется, это абсолютно нормальный для конкурентной среды медийный канал. Вообще я не вижу какую-то проблему в ныне существующих каналах, включая и пул [пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра] Порошенко, кроме пула [нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука”, – объяснил Подоляк.

Телеканал “1+1” связан с бизнесменом Игорем Коломойским.

На “1+1” выходят программы студии “Квартал 95”, в которой ранее работали нынешний президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов.

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