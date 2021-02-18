 

Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму “Ирония судьбы” Мягкова

18.02.2021, 13:18, Новости дня
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79-летняя польская актриса Барбара Брыльска 18 февраля в комментарии российскому агентству “РИА Новости” заявила, что плачет, узнав о смерти 82-летнего российского актера Андрея Мягкова.

По словам Брыльской, Мягков был прекрасным актером и человеком. Актриса подчеркнула, что у нее “нет сил говорить” о его смерти и призналась, что любила коллегу.

О смерти 82-летнего Мягкова стало известно 18 февраля. Он известен по ролям в фильмах “Служебный роман”, “Жестокий романс”, “Гараж”, “Дни Турбиных”, “На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди”, “Надежда”.

С Брыльской Мягков снимался в фильме российского режиссера Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром” (1975), а также в его продолжении, снятом в 2007 году российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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