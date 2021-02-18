 

Офис генпрокурора Украины ведет несколько производств по деятельности “Нафтогазу” – Венедиктова

18.02.2021, 13:18, Новости дня
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Офис генерального прокурора Украины ведет несколько производств по деятельности НАК “Нафтогаз України”, следствие касается результатов государственного аудита компании. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала во время отчета в Верховной Раде 18 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Относительно этой компании, в том числе и касательно акта (государственной аудиторской службы после проверки  “Нафтогазу”. – “ГОРДОН”), о котором вы говорили, у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается. Эти дела не является для нас какими-то неизвестными, они так же заслушиваются раз в две недели. Поэтому как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора”, – пояснила генпрокурор.

Государственная аудиторская служба Украины в ходе анализа финансово-экономической деятельности “Нафтогазу” обнаружила прямые потери на сумму более 75 млрд грн. “Экономическая правда” писала, что всего ревизоры насчитали недостатков и нарушений в работе компании более чем на 225 млрд грн. Аудиторы обнаружили нарушения различного характера, в том числе продажу газа по заниженным ценам, безосновательную выплату премий членам правления “Нафтогазу”, занижение стоимости услуг за транспортировку газа, провал программы увеличения добычи газа, нарушения при закупках и скрытое кредитование.

НАК “Нафтогаз України” за девять месяцев 2020 года получила чистый убыток в размере 17 млрд грн. За этот же период в 2019 году “Нафтогаз” показал 12,9 млрд грн прибыли.

“Нафтогаз” и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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