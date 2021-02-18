Песков назвал современную Украину недружественным РФ проектом западных стран

18.02.2021, 13:14, Новости дня

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Украина не является дружественным для РФ государством, Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.

Песков также заявил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран. «Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем», – сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.