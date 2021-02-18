Захарова предупредила о катастрофичных последствиях решения ЕСПЧ по Навальному

18.02.2021, 13:14, Новости дня

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Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному будут катастрофичны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она также указала, что решение ЕСПЧ по Навальному противоречит внутренним законам России. «Это просто не соответствующее международному праву, всему тому, что заложено в основу деятельности ЕСПЧ, решение. Оно ничем не подкреплено. Но это в лучших традициях. Не содержится ни указаний каких-то фактов, каких-то деталей, какой-то информации, на которой основывалось это решение. Оно противоречит внутреннему законодательству нашей страны», – сказала Захарова.

В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова сообщила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.