Кремль назвал темы телефонного разговора Путина с президентом Казахстана Токаевым

18.02.2021, 13:14, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перспективы использования и совместного производства в республике вакцины от коронавируса «Спутник V», информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

«В дружественном ключе обсуждены важнейшие темы двусторонней повестки дня с акцентом на политическое, торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины «Спутник V», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Кроме того, в контексте текущего председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе были рассмотрены вопросы углубления взаимодействия в рамках этого интеграционного объединения. Стороны также условились о дальнейших контактах на различных уровнях.