Таинственные следы двухметровых колес, которым 14 миллионов лет

18.02.2021, 13:08, Разное

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Расположенная в Фригийской долине в районе Ихсание в Афьонкарахисаре, «Древняя дорога» привлекает внимание геологов, археологов и искусствоведов со всего мира своей геологической структурой и загадочными следами колес глубиной два метра.

3000-летняя Фригия, расположенная в обширных географических районах Эскишехира, Кютахьи, Анкары и Афьонкарахисара, известна своими скальными гробницами и памятниками.

Историческая фригийский долина, которая имеет вид природного музея под открытым небом, была признана ЮНЕСКО Всемирным наследием с 2015 года.

Древняя дорога, проложенная среди туфовых скал, как полагают ученые, использовалась в качестве торгового пути в регионе, достигает торговых путей Афьонкарахисар-Эскишехир.

Следы на «королевской дороге», образованной стиранием колес и высшая точка которой достигает двух метров, привлекают внимание местных и иностранных туристов, приезжающих во Фригию, а также геологов, археологов и искусствоведов со всего мира.

Заявления российского ученого и геолога Александра Колтыпина о том, что следы колес во Фригийской долине могли принадлежать древней и очень развитой расе, жившей здесь 12-14 миллионов лет назад, вызвали сенсацию в мировых СМИ.

В разговоре с государственным агентством Anadolu директор по культуре и туризму провинции Мехмет Танир сказал, что во Фригии в разное время проводились различные археологические и геологические исследования.

– Многие археологи, геологи и историки искусства из разных стран мира и Турции приезжают во Фригийскую долину и проводят исследования. Скальное строение и историческая текстура региона действительно интересны. В последующие годы можно будет получить дополнительные данные, углубив исследования в этой среде, – рассказал чиновник.

Согласно имеющимся у них данным, Танир объяснил, что территория на дороге во Фригию была датирована периодом нижнего палеоцена и что скальная структура сформировалась 12-14 миллионов лет назад.