Мамламбо – неопознанный речной монстр, поедающий лица и мозги утопленников

18.02.2021, 13:05, Разное

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Чаще всего жертв Мамламбо обнаруживают в период, когда река Мзинтлава разливается из-за долгих проливных дождей и подходит совсем близко к человеческим поселениям. Именно тогда люди внезапно начинают пропадать, а их тела находят сильно изувеченными.

В Южно-Африканской республике, а особенно в фольклоре местного племени зулусов, широко известно существо под названием Мамламбо. О нем так часто рассказывают очевидцы, что многие уверены в том, что это полностью реальное животное, только еще не известное ученым.

Обитает Мамламбо в пресных водах реки Мзинтлава и местные жители до ужаса его боятся, опасаясь без нужды подходить к реке. Боятся больше, чем крокодилов.

По описаниям очевидцев, Мамламбо нечто вроде крокодила, только с необычно длинной шеей. Монстр страшен тем, что топит людей, осмелившихся войти в воду, утаскивает их на дно, а там выедает кожу с их лица и вскрывает череп, чтобы полакомиться мозгом.

В длину Мамламбо примерно 2 метра, у него длинный хвост, четыре короткие лапы, как у крокодила (или четыре больших плавника), тело тоже похоже на крокодилье и чешуйчатое, а вот шея очень длинная и похожа на змеиную. Голова же совсем не похожа на голову крокодила, а больше напоминает голову лошади.

В некоторых описаниях Мамламбо больше похож на большую рыбу с мощными плавниками, похожими на конечности, и очень крупной вытянутой головой. Это дает повод некоторым исследователям предполагать, что в реке Мзинтлава может обитать дожившая до наших дней доисторическая рыба вроде моусонии.

Скептики считают, что на жителей зулусских деревень нападают самые обычные крокодилы, а не какие-то там загадочные "мамламбы", однако эта версия выглядит нелепой, ведь крокодилы для ЮАР привычное дело и их никто не путает с другими животными.

Более того, немало очевидцев, которые видели Мамламбо в темное время суток, отмечали у него наличие биолюминесценции, то есть тело существа светилось в темноте зеленоватым светом. У крокодилов биолюминесценции нет.

Нападает Мамламбо обычно не внезапно, а сначала выставляет из воды голову с большими блестящими зелеными глазами и пристально смотрит в глаза жертвы в попытке загипнотизировать ее. Если человек не успел отвести взгляд, то оказывается в состоянии транса и самостоятельно погружается под воду, а потом Мамламбо просто уносит на глубину легкую добычу.

Выждав, когда человек захлебнется и умрет, существо обкусывает кожу с лица, крушит череп и выедает мозг, а в некоторых случаях высасывает кровь из всего тела. Понимание, что человек стал жертвой Мамламбо, происходит тогда, когда тело утопленника позже находят на мелководье или выброшенным на берег.

Местная полиция очень часто сталкивается с заявлениями о нападении Мамламбо, но относится к этому крайне беспечно, по сути просто отмахиваясь от родственников жертв и уверяя, что люди сами утонули, а потом их тела объели раки или иные животные.

Тем ни менее, жители прибрежных деревень до сих пор бояться Мамламбо, хотя официально самое последнее визуальное наблюдения загадочной рептилии произошло в далеком 1997 году. Тогда это существо видели жители деревни Любалеко, что в районе Майнт-Айлифф. Наблюдения гигантской рептилии, не похожей ни на крокодила, ни на крупную ящерицу, совпали по времени с нахождением у реки странным образом объеденных трупов.

Однако капитан Г. Мзуко из полиции Маунт-Айлифф, прямо заявил встревоженным журналистам, что "необычные" раны на лицах утопленников это 100% следы от нападения раков и крабов, которые обожают поедать мягкие части трупов утопленников.