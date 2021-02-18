Злые люди – Личное мнение

18.02.2021, 13:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На днях на паркинге одного из человеков неравнодушная женщина сделала замечание водителю, который припарковал свой драндулет на газоне.

Встала, раскинула руки в стороны и заявила: не пущу!



Фото: Соцсети

Таким образом, видимо, женщина решила наказать водителя. Вызвать полицию, чтобы оштрафовали и проучили.

Однако водитель тоже был весь на взводе. Поди и припаркуйся — особенно вечером во дворах, которые построили будто специально, чтобы людям негде было оставить на ночь машину.

Мужчина толкнул бампером женщину, та упала. Слава Б-гу, что не убилась.

Знакомая ситуация? Уверена, такое происходит в каждом дворе.

Конечно, виноватым я считаю водителя. Но и женщина — она тоже ведь всё начала. И пусть она в своём праве, но кидаться телом под бампер — разве это не говорит, что она тоже была очень зла?

Вот, что я замечаю: мы очень злые. Ругаемся на кассе. Дерёмся на парковках. Готовы чуть ли не убить соседей.

И вместе с тем, мы все — хорошие добрые люди. Вот только условия жизни делают из нас злых людей.

Я вижу проблему в том, что мы нищие. Был бы собственный дом, остров, самолёт — разве злились бы мы на соседа? А если бы у соседа был особняк с гаражом, разве он бы стал парковаться на газоне, куда гадят собаки, гуляют дети, а мамы от безысходности пьют на детской площадке пиво — и такое я видела.

Очевидно, что нет.

Я понимаю, что ни вы, ни я не заработаем столько денег, чтобы стать добрыми, умиротворёнными, воплощением идеалов спокойствия. Но я не теряю надежды, что когда-нибудь, кому-нибудь обязательно на голову свалится счастье — в виде суммы в 202 миллиона евро, вот например.

Именно столько разыгрывается на этой неделе в супер-розыгрыше EuroMillions.

Стартовавший 5 февраля Супер-розыгрыш Евромиллионов всё ещё ждёт победителя. После четырех тиражей, в которых никому не удалось угадать все номера, джекпот достиг рекордной суммы в €202 млн, и у вас есть шанс выиграть его в пятницу, 19 февраля.

Джекпот Супертиража Евромиллионов – крупнейший, на данный момент, лотерейный приз на планете, а также является новым рекордом EuroMillions.

Ну, с деньгами-то будете чуть добрее?

—