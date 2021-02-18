Ученые назвали подледные озера в Антарктиде пригодными для жизни

18.02.2021, 12:30, Разное

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Ученые заявили, что подледные озера в Антарктиде являются пригодными для жизни. Несмотря на экстремальные условия, в них до сих пор могут существовать представители древних форм жизни.

Во время экспедиции экспертам удалось получить образцы воды из подледного водоема в Антарктиде. В ней они обнаружили микробную жизнь. Однако доступа к более глубоким озерам исследователи пока не получили, поэтому однозначно сказать, присутствует там жизнь или нет, они не в состоянии.

Главную проблему создает отсутствие света. Солнечные лучи не могут проникнуть сквозь толщу льда, поэтому тепло гипотетические микроорганизмы способны получать благодаря химическим процессам, проходящим на дне озера. Именно в этих участках может существовать жизнь.

Кроме того, в обычных водоемах под воздействием ветра и солнечных лучей образуются конвекционные потоки. Благодаря этому явлению кислород и питательные вещества распределяются равномерно. В подледном озере этот механизм может запускать тепло, исходящее из недр земли в результате распада радиоактивных элементов.

Источник: planet-today.ru