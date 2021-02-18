 

“Как видите, мужу меня схватить есть за что”. Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом

18.02.2021, 12:24, Новости дня
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Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) 17 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом запечатлены ее ягодицы. 

Жена ведущего позирует в кадре в белом купальнике во время недавнего отдыха на Мальдивах.

“Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Иногда, например, из-за COVID-19 теряю пару килограммов, или из-за каких-то переживаний, и на мне это сильно видно, но в целом это абсолютно не меняет ощущения моего тела и принятия его. Скажу больше – я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю!” – написала она.

По словам жены Остапчука, она предпочитает оставаться стройной, а не упитанной, как того, по ее словам, требуют от нее подписчики в личных сообщениях.

“И, как видите, мужу меня схватить есть за что!” – подытожила она.

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Публикация от kristygor (@kristygor)

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. 

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. В феврале пара отдыхала на Мальдивах.

Ранее Остапчук был женат на Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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