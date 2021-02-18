 

В Закарпатской области спасатели пятый день ищут пропавшего туриста

18.02.2021, 12:24, Новости дня
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В Закарпатской области пятые сутки ищут пропавшего туриста. Об этом 18 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева.

14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного туриста. Его состояние здоровья удовлетворительное.

“По состоянию на 7.00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека и восемь единиц техники”, – сообщили в ведомстве.

По информации Укргидрометцентра на Facebook, 18 февраля в Карпатском регионе ожидается умеренный снег. С 16 февраля температура воздуха ночью опускалась до -7…-14 °С, а днем до 0…-8°С. 18 февраля по всей Украине наблюдается ослабление морозов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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