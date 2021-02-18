Правоохранители в прошлом году изъяли более 1,5 тонны наркотиков – Венедиктова

18.02.2021, 12:24, Новости дня

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В прошлом году украинским правоохранителям удалось перекрыть пути транзита рекордных партий наркотических и психотропных веществ, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время отчета в Верховной Раде 17 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По информации Венедиктовой, у наркоторговцев удалось изъять более 1,5 тонны наркотиков

“Благодаря усилиям прокуроров в прошлом году удалось перекрыть пути транзита рекордных партий наркотических и психотропных веществ. В частности, сообщено о подозрении четырем гражданам Турции, которые контрабандным путем привезли из Пакистана через порт в Одессе около 1 тонны героина, который на черном рынке стоит более 2,3 млрд грн”, – пояснила она.

За прошлый год удалось разоблачить самое большое количество преступных группировок за последние шесть лет, заявила Венедиктова.

“Только в прошлом году на четверть больше обезврежено организованных групп, которые совершили более 3,5 тысячи преступлений. Обезврежены 33 организованные группы, половина из которых действовали в органах власти и управления”, – подчеркнула она.

О перевозке 1 тонны героина из Пакистана в Офисе генпрокурора рассказывали 5 января. Тогда по итогам операции гражданина Турции задержали во время обыска складов во Львове, где хранился наркотик.

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