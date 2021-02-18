 

Правоохранители в прошлом году изъяли более 1,5 тонны наркотиков – Венедиктова

18.02.2021, 12:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В прошлом году украинским правоохранителям удалось перекрыть пути транзита рекордных партий наркотических и психотропных веществ, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время отчета в Верховной Раде 17 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По информации Венедиктовой, у наркоторговцев удалось изъять более 1,5 тонны наркотиков

“Благодаря усилиям прокуроров в прошлом году удалось перекрыть пути транзита рекордных партий наркотических и психотропных веществ. В частности, сообщено о подозрении четырем гражданам Турции, которые контрабандным путем привезли из Пакистана через порт в Одессе около 1 тонны героина, который на черном рынке стоит более 2,3 млрд грн”, – пояснила она.

За прошлый год удалось разоблачить самое большое количество преступных группировок за последние шесть лет, заявила Венедиктова.

“Только в прошлом году на четверть больше обезврежено организованных групп, которые совершили более 3,5 тысячи преступлений. Обезврежены 33 организованные группы, половина из которых действовали в органах власти и управления”, – подчеркнула она.

О перевозке 1 тонны героина из Пакистана в Офисе генпрокурора рассказывали 5 января. Тогда по итогам операции гражданина Турции задержали во время обыска складов во Львове, где хранился наркотик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Роскосмос через суд потребовал у производителя «Союзов» 4,7 млрд рублей

22.09 / Джонсон обратился к британцам в связи с угрозой второй волны пандемии

14.10 / В Германии раскрыли цель антироссийских санкций по делу Навального

17.09 / Судно для подачи труб «Северного потока – 2» направилось в Калининград

17.11 / «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу

26.08 / Захарова сказала, где на Украине можно обсудить «принадлежность Крыма»

29.10 / Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год 5 ноября – нардеп Железняк

07.07 / Белый дом: задача Трампа – объединить страну на основе общих ценностей

22.12 / BI – Трамп пообещал «дикие» протесты в день официального утверждения результатов выборов в конгрессе

02.12 / СБУ провела обыски в филиале Общественного, задержана менеджер канала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска