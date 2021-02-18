“Немного опешила”. Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале

18.02.2021, 12:24, Новости дня

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Посетительница спортзала приняла украинского психолога Наталью Холоденко за уборщицу. Ситуация произошла, когда Холоденко после тренировки выходила из зала. Об этом психолог написала 17 февраля в Instagram.

“Выхожу из спортзала, вся такая довольная собой. И тут подходит девушка и задает мне вопросы по уборке территории. Я немного опешила, но потом собралась и попробовала помочь ей с решением проблемы. Но мне не хватило компетентности. Я не знала, где швабра и тряпка. Пришлось признаться, что я не сотрудник и не в курсе”, – рассказала Холоденко.

По ее словам, собеседница не сочла нужным извиниться или поблагодарить Холоденко за попытку помочь.

“К бывшим уборщицам некоторые относятся, видимо, не особо хорошо”, – подытожила психолог, сообщив, что действительно когда-то работала уборщицей в обувном магазине.

“Он был такой красивый, что ходила туда как на праздник. Хотя там были окна в пол и я ненавидела их мыть”, – призналась Холоденко.

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Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)

Холоденко родилась в 1983 году в Черкассах. В 2017 году принимала участие в проекте “Танцы со звездами” на канале “1+1”. Воспитывает сына Лариона (2013) и дочь Вивьен (2019).

Холоденко принимает участие в съемках передачи “Все буде добре” на канале СТБ.

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