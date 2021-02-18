Российские космонавты по пути к Луне посетят МКС или национальную станцию

18.02.2021, 12:20, Новости дня

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Российские космонавты перед полетом к Луне будут находиться на борту МКС или российской национальной станции, ожидая сборки на околоземной орбите перелетного комплекса, рассказал генконструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик «Ангары») Сергей Кузнецов.

«Предварительной программой предусмотрен промежуток между пусками. Экипаж лунной экспедиции будет ожидать сборки лунного перелетного комплекса, находясь на Международной космической станции или российской национальной орбитальной станции. Это будет пересадочный узел по дороге к Луне», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.

Так, он прокомментировал сложности, которые возникают при отказе от использования сверхтяжелой ракеты, которая может отправить миссию к Луне одним пуском, и использования нескольких пусков менее грузоподъемных ракет «Ангара» для этих целей. Трудность заключается в наличии в перспективе только двух стартовых площадок для ракет «Ангара» – в Плесецке и на Восточном, а под «Ангару-А5В» стартовая площадка будет только на Восточном.

В настоящее время эксплуатация МКС планируется до 2024 года. Ведутся переговоры по продлению ее работы до 2028-2030 годов. РФ рассматривает возможность пересмотра своего участия в проекте МКС и создания своей национальной станции.

Напомним, на днях Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию, Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в данной области. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта.

Сообщалось, что РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В».