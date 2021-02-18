Суд оставил Олега Навального под домашним арестом

18.02.2021, 12:20, Новости дня

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Мосгорсуд признал законным заключение под домашний арест брата блогера Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве.

«Судом признано законным избрание Олегу Навальному меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», – сказали ТАСС в суде, уточнив, что постановление суда первой инстанции было изменено лишь в части адреса содержания Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова сообщила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.