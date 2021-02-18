Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины “Спутник Лайт”

18.02.2021, 12:06, Разное

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В отличие от “Спутника V”, для вакцинации лайт-версией потребуется посетить поликлинику лишь раз. Спустя неделю после прививки начинает вырабатываться иммунитет, который достигнет максимума через четыре недели.

“Спутник Лайт” имеет ту же структуру, что и оригинальный препарат. Самого коронавируса вакцина не содержит – заболеть COVID-19 и заразить окружающих невозможно.

Лайт-версия “Спутника” прошла первые этапы испытаний. У получивших препарат сформировались антитела к коронавирусу. О побочных эффектах беспокоиться не стоит: организм реагирует на вакцину как на обычную прививку.

Международные клинические исследования пройдут в России и Объединенных Арабских Эмиратах. В них примут участие по три тысячи человек в каждой из стран.

В Москве клинические исследования проведут в 10 поликлиниках Москвы, сообщил Сергей Собянин. Участники должны быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний и ранее не делать прививку “Спутником V”. Перед началом испытаний участники пройдут медицинское обследование. Вся информация доступна на сайте Mos.ru.

Кроме того, в Москве пройдут исследования назальной формы “Спутника V”. Препарат формирует иммунитет к ковиду в зоне носоглотки. Это не заменит полноценную вакцинацию, но даст дополнительную защиту от вируса, уточнил Собянин.

Вакцинация “Спутником V” в Москве идет несколько месяцев. Число сделавших прививку горожан ежедневно растет. Препарат доказал свою эффективность и безопасность, но ученые и врачи пока точно не знают, сколько времени сохраняется сформированный иммунитет.

На этой неделе в Москве началось исследование по устойчивости антител после вакцинации. Участвуют две тысячи человек, сделавших прививку 3-6 месяцев назад.

“Исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона”, – объяснил Собянин.

Пока вакцинация от ковида в Москве доступна только взрослым. Чтобы убедиться в безопасности “Спутника V” для детей, в столице в три этапа пройдут исследования вакцины с участием подростков от 14 до 18 лет. По итогам власти примут решение о включении этой категории в прививочную программу.

Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. На сегодняшний день прививку сделали почти 600 тысяч жителей столице. Пройти вакцинацию можно в 100 городских поликлиниках и 40 частных клиниках. Прививочные кабинеты работают с восьми утра до 20 часов вечера.

Получить защиту от ковида можно и в торговых центрах, театрах, фуд-моллах, МФЦ. Там организованы прививочные кабинеты, работают выездные медицинские бригады. Записываться не нужно: достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 40 минут.