 

Володин рассказал о преимуществах единой цифровой платформы занятости

18.02.2021, 12:06, Разное
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Пандемия коронавируса продемонстрировала важность развития электронного формата услуг, сказал председатель ГД. “Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей”, – уверен Володин.

Инициатива повысит качество работы служб занятости. Справки для постановки на учет и назначения пособия будут предоставлять автоматически, уточнил спикер.

Это снизит уровень безработицы, создаст единый и прозрачный рынок труда, что особенно важно для молодежи, людей с ограниченными возможностями и граждан предпенсионного возраста, подчеркнул Володин. По словам спикера, парламентарии обсудят инициативу с работодателями, экспертами и профсоюзами.

Согласно законопроекту, дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Работодатели со штатом сотрудников более 25 человек станут размещать информацию о рабочих местах на цифровой платформе.

Инициатива предусматривает новые возможности для пенсионеров. Граждане старшего возраста смогут пройти профессиональное обучение по месту жительства или пребывания.



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