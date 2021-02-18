Кофеин может изменять структуру коры головного мозга

18.02.2021, 12:04, Разное

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В новом исследовании ученые оценили влияние кофеина на серое вещество головного мозга молодых здоровых людей. В исследовании участвовали 20 человек. В первой части эксперимента они в течение 10 дней они получали по три таблетки кофеина в день, во второй – по три таблетки плацебо в течение аналогичного периода. Во время исследования они должны были не употреблять кофе. В конце каждого блока исследования ученые проводили им функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электроэнцефалографию, чтобы оценить объем и активность мозга.

Серое вещество мозга состоит из тел нервных клеток (нейронов), которые соединены между собой синапсами на их коротких отростках. Белое вещество – длинные отростки этих нейронов, которые связывают разные части мозга и передают нервные сигналы другим органам.

Объем серого вещества у участников исследования заметно уменьшился после 10 дней употребления кофеина. Особенно это было заметно в правой средней височной доле мозга. Эта часть мозга включает гиппокамп, который играет роль в формировании памяти и пространственного мышления. После приема плацебо такого эффекта не было.

Независимо от того, получали участники кофеин или плацебо, продолжительность и глубина их сна не менялась. Это утверждает о том, что изменения в коре головного мозга не связаны со сном.

Каролин Райхерт (Carolin Reichert) из Базельского университета, соавтор исследования, указывает, что «кофеиновые» изменения в сером веществе, судя по всему, быстро обратимы. Они уходят после прекращения приема кофеина. Авторы подчеркивают: это исследование не утверждает о том, что кофе может вредить когнитивным функциям.

Ранее несколько исследований показали, что употребление кофе связано со снижением риска деменции, замедлением ухудшения когнитивных функций, снижением риска нейродегенеративных болезней. Авторы нового исследования предполагают, что их данные не соответствуют данным ряда иных изысканий, поскольку фокусировались на молодых здоровых людях. Участники других исследований влияния кофе на мозг были пожилыми и страдали от определенной степени дегенерации нервной ткани.