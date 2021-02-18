Мнение: Только рюмка
18.02.2021, 11:48,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Творческая интеллигенция начинает наперебой демонстрировать лояльность режиму. То режиссер Богомолов выпускает «манифест», где рассказывает про то, что с культуркой на тлетворном Западе все очень даже плохо — в противоположность нашим духовным скрепам. И Запад вот-вот рванет, как Йеллоустоунская кальдера, на радость духовно окормленному глубинному народу. То теперь режиссер Михалков требует ввести заведомо невыполнимую норму о принудительном лишении гражданства по разным сомнительным обстоятельствам.
Чуткие и тонко душевно организованные натуры художников улавливают носящиеся в воздухе флюиды и готовность режима к террору, а потому наперегонки предлагают для этого террора идейное обоснование. Логика простая — кто первый, того и заметят. А заметят, то, может, и отблагодарят.
Художники не отдают себе отчет в главном: нынешний режим и любая идеология несовместимы в принципе. Уркаганы вообще далеки от таких материй, они ребята приземленные. Для них главная угроза — это покушение на их право обирать территорию, всё остальное для них не просто неинтересно, но и вообще тёмный лес. Кабацкая «рюмка водки на столе» – это вершина культурного просветления у такой публики. А потому все эти идейные потуги для них ничего не значат. Вор — существо простое, ему эти сложности избыточны.
Поэтому верноподданические предложения уходят в песок. Песок зыбучий, на нем даже следов не остается от манифестов. Но инстинкты сильнее, а потому наверняка будут еще удивительные новости из мира искусства.
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет