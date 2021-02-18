 

Мнение: Только рюмка

18.02.2021, 11:48, Разное
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Творческая интеллигенция начинает наперебой демонстрировать лояльность режиму. То режиссер Богомолов выпускает «манифест», где рассказывает про то, что с культуркой на тлетворном Западе все очень даже плохо — в противоположность нашим духовным скрепам. И Запад вот-вот рванет, как Йеллоустоунская кальдера, на радость духовно окормленному глубинному народу. То теперь режиссер Михалков требует ввести заведомо невыполнимую норму о принудительном лишении гражданства по разным сомнительным обстоятельствам.

Чуткие и тонко душевно организованные натуры художников улавливают носящиеся в воздухе флюиды и готовность режима к террору, а потому наперегонки предлагают для этого террора идейное обоснование. Логика простая — кто первый, того и заметят. А заметят, то, может, и отблагодарят.

Художники не отдают себе отчет в главном: нынешний режим и любая идеология несовместимы в принципе. Уркаганы вообще далеки от таких материй, они ребята приземленные. Для них главная угроза — это покушение на их право обирать территорию, всё остальное для них не просто неинтересно, но и вообще тёмный лес. Кабацкая «рюмка водки на столе» – это вершина культурного просветления у такой публики. А потому все эти идейные потуги для них ничего не значат. Вор — существо простое, ему эти сложности избыточны.

Поэтому верноподданические предложения уходят в песок. Песок зыбучий, на нем даже следов не остается от манифестов. Но инстинкты сильнее, а потому наверняка будут еще удивительные новости из мира искусства.

Источник: Эль Мюрид



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