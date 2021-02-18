Мнение: В защиту дистанционного образования

18.02.2021, 11:42, Разное

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Публикую письмо читателя. Михаил полагает, что традиционное образование нужно только в весьма специфических ситуациях, для подготовки штучных специалистов. Пытаться учить всех подряд по методам прошлых веков — получать на выходе непригодных к реальной работе теоретиков, которым приходится осваивать свою специальность с нуля.

Здравствуйте, Олег Александрович. В январе вы публиковали письмо в защиту традиционных вузов:

https://olegmakarenko.ru/2040865.html

В этом письме вижу одну извечную ошибку существующей сегодня системы образования.

Предположим, инженеру-проектировщику роботов действительно нужно знать и уметь всё перечисленное в письме (не будем спорить со специалистом). Предположим, на всё это и в самом деле нужно потратить совокупно 5-6 лет времени. Пускай так.

Вопрос № 1 кого, в конечном итоге, мы получим, затратив эти 5-6 лет? Мы получим человека, который будет способен сам с нуля спроектировать и построить робота для выполнения конкретных задач в конкретных условиях. Отсюда встречный вопрос – а много ли таких людей нам надо?

Есть задача – проектируем робота. Вот, ему нужно такое шасси – проектируем шасси. Колёса, моторчики, вот это вот всё. Но, прошу прощения, стандартное шасси, коих уже немало, точно не подходит? Точно ли надо тратить время на проектирование того, что уже многажды спроектировано и применяется в промышленности? Также и касаемо манипуляторов, камер, лидаров всяких и что там ещё у робота бывает. В подавляющем большинстве случаев полновесный проектировщик не нужен – нужен человек, знающий, что называется, стандартную библиотеку и способный быстро из неё собрать нужный механизм.

Подобного рода могучий проектировщик нужен только в случае, когда предполагается решать принципиально новую, доселе вообще ещё не встречавшуюся задачу – она в стандартную библиотеку не умещается и под неё действительно нужен специалист, который эту стандартную библиотеку расширит. Но, повторюсь, много ли таких спецов надо?

Вопрос № 2 – а точно ли через эти 5-6 лет вы получите специалиста требуемой квалификации? Ведь пока он где-то там изучает вот это вот всё, роботы уже вкалывают на заводах и строят новых роботов для новых заводов. 6 лет в таких сферах, как робототехника или айти — это практически бесконечность.

Когда-то в каких-то сферах эти 6 лет были приемлемым сроком, ибо то, что человек приобретал за это время, не успевало устаревать. Условно, у человека не отрастали лишние органы и не менялся метаболизм – медик мог себе позволить 6 лет копить и оттачивать знания и опыт, чтобы потом всем этим лечить людей.

Но прогресс не стоит на месте, и образование “под ключ” уже сейчас за ним не поспевает. За те же 6 лет, пока медик учится, изобретут новое лекарство, оно успеет устареть, изобретут ещё другое и новый способ доставки его к поражённому органу. И вот уже скальпелем махать не надо – достаточно пилюли. Выходит наш медик из стен вуза, а тут такой сюрприз, и приходится заново переучиваться, потому что вместо скальпеля теперь лазерный резак используется. И так происходит сейчас практически по всем направлениям.

Я подвизаюсь аналитиком в одном из крупнейших банков РФ и сам регулярно наблюдаю таких дипломированных специалистов. Они приходят, накачанные знаниями и даже какими-то умениями. И через неделю сидят, волосы дыбом, глаза с чайные блюдца, тихонечко попискивают. Потому что в реальной жизни всё оказалось совсем иначе и все их знания и дипломы совсем не помогают в этой суровой и пугающей действительности.

* * *

Автор спрашивает о готовности потратить 5-6 лет. При этом автор явно подразумевает, что эти 5-6 лет необходимо потратить, что называется, одним траншем – сейчас вошёл, 6 лет только учишься и потом уже вышел и всё остальное. Когда-то это работало, сейчас же этот подход уже неприменим.

Трудовая карьера человека сейчас должна начинаться с примерно 22 лет и с самых азов. Роботы? Хорошо, проходишь некий минимальный курс и идёшь на производство обслуживать этих самых роботов. Через какое-то время понимаешь, что хочешь расти дальше – определяешься с направлением, проходишь вторую порцию курсов и идёшь уже этих роботов, например, настраивать под разные конкретные производства. Потом опять захотел расти – выбрал дальнейшее направление, курсы, вырос до, скажем, программирования этих роботов. И так далее, итерация за итерацией, размазываешь эти 5-6 лет по всей своей трудовой жизни.

И вот тут-то дистанционное образование как нельзя более кстати. Чтобы обучать программированию роботов, необходимо собрать и обобщить существующую практику, написать учебники и методички, обучить обучающих и т.д. К тому моменту, как обучающие будут готовы обучать, эти подходы безнадёжно устареют. А вот курсы и вебинары от специалистов, которые реально вот прям сейчас программируют роботов – это гораздо проще, а потому всегда свежее и актуальное именно сейчас.

Плюс такой итерационный подход внезапно может показать, что многое из того, о чём говорит автор, просто лишнее. Химия и материаловедение? В целом да, но не правильнее ли методически было бы задействовать специалистов-материаловедов, выдав им начальные условия? Кто, как не они, подберут и марку стали (а то и не стали – на стали свет клином давно не сошёлся уже), и антикоррозионное покрытие и т.д.? Правоведение? А не отдать ли это на откуп юристам – они ж ловчее сообразят и все нюансы выяснят? Да и из того же матана – всё ли, что там дают, нужно робототехнику?

Но с чем соглашусь, так это с тем, что дистанционное образование не во всех случаях применимо. Тому же робототехнику практикум безусловно нужен. Но подход здесь необходимо менять. Сейчас дистанционное образование и очное образование противопоставляют, как две противоположности – или только дома за компьютером, или 6 лет на скамейке в вузе. Да и само дистанционное образование как-то пока воспринимают, как кальку очного образования – сиди шесть лет и учись, пусть и дома за компьютером, и только потом работать.

Дистанционное образование — принципиально новая технология. Её нельзя применять дедовским способом, как микроскопом нельзя забивать гвозди.

Многие преподаватели вузов подшипники, о которых толкуют изо дня в день, последний раз видели пару десятков лет назад во времена своей студенческой практики. В системе дистанционного образования понятие преподавателя должно быть сильно редуцировано – вместо преподавателя есть настоящий инженер, который эти подшипники сам проектирует и выпускает. Ну и обучает подшипниковому делу желающих по мере возникновения у них желания и необходимости.

Разумеется, есть и чисто академические дисциплины (тот же матан), необходимые для понимания и применения дисциплин практических. Но вот как раз академические вещи прекрасно изучаются удалённо по лекциям и через самостоятельную работу.

А что до “гайки покрутить”, без чего инженеру действительно нельзя – так вот вам и направление трансформации вузов. Вместо пыльной кафедры с бубнящим профессором стать площадкой, куда специалист, получивший очередную порцию теоретических знаний, мог бы придти и получить очередную порцию практических навыков, чтобы завершить очередную — одну из многих и далеко не последнюю – ступень своего образования и профессионального роста.