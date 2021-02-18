Ученые из России и Африки объяснили тайну происхождения «ведьминых кругов»

18.02.2021, 11:36, Разное

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Российские и африканские исследователи совместно разгадали тайну происхождения «ведьминых кругов» в Намибии. Оказалось, что появляются они в результате активности некоторых ядовитых растений.

«Ведьмины круги», которые иногда называют «волшебными кругами», часто появляются на засушливых лугах между Анголой и Африкой. Их диаметр составляет 2-15 метров, а выглядят они как участки оголенной земли. По словам экспертов из Университета Претории в ЮАР и петербургского Университета ИТМО, появляются они из-за негативного воздействия ядовитых растений.

Так, на территории, где появляются «ведьмины круги», произрастает молочай. Данное растение с крупными мясистыми листьями настолько ядовито, что после смерти отравляет почву под собой. В результате глобального потепления молочай начал гибнуть более интенсивно, из-за этого количество «ведьминых кругов» резко возросло.

Когда молочай погибает, его органика проникает в почву, где она убивает все полезные бактерии. Сок молочая в свою очередь подавляет рост иных видов растений, поэтому со временем здесь образуется оголенная земля.

Источник: mir24.tv