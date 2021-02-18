 

Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как “телепортировались” в Украину из Занзибара

18.02.2021, 11:30, Новости дня
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Возлюбленная главы Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максима Соколюка Анастасия Зинченко, известная тем, что во время эвакуации украинцев из китайского Уханя в феврале 2020 года отказалась покидать страну без своего питомца, 17 февраля в Instagram разместила шуточное видео, показав, как они с бойфрендом телепортируются из Занзибара, где проводили отпуск, в Украину.

На видео Зинченко в купальнике, а Соколюк в плавках сперва запечатлены на занзибарском пляже , а потом в той же одежде – уже в Украине, стоя по щиколотку в снегу.

“Наша сумасшедшая идея. Телепортация в снежный Киев”, – подписала ролик Зинченко.

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Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своего питомца, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк признался, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину. 

Спустя год после событий в Ухане, 13 февраля 2021 года, Зинченко, находясь с Соколюком на отдыхе на Занзибаре (Танзания), сообщила, что не может покинуть страну, так как сломался рейсовый самолет. Соколюк и Зинченко стали одними из 180 туристов, которые после окончания отпуска вынуждены были несколько дней ждать, пока перевозчик предоставит им другой самолет. 16 февраля Соколюк и Зинченко в числе остальных туристов вернулись в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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