 

Венедиктова рассказала, сколько преступников каждый день сажают в тюрьму

18.02.2021, 11:30, Новости дня
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Офису генерального прокурора Украины удалось повлиять на уменьшение криминогенной ситуации в стране, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время отчета в Верховной Раде 17 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В прошлом году органы правопорядка расследовали почти 2 млн уголовных производств, более 119 тыс. из них направили в суд, это 500 каждый день. По ходатайству прокуроров к реальному лишению или ограничению свободы приговорили более 14 тыс. человек. Каждый день прокуроры совместно с судьями обеспечивают посадки более полусотни человек”, – заявила генпрокурор. 

По ее словам, в прошлом году руководители областных прокуратур провели более 100 координационных совещаний. Лично Венедиктова провела шесть таких мероприятий. 

“В Офисе генпрокурора обсудили вопрос противодействия коррупционным преступлениям, преступлениям в сфере таможенных платежей, общественной безопасности и использования оружия […] Следствие проведенной работы – существенная активизация расследований и стремительное увеличение направленных в суд уголовных производств по преступлениям всех указанных категорий”, – отметила Венедиктова. 

Показатель уровня преступности, по данным генерального прокурора, на 10 тысяч населения снизился со 105,7 в прошлом году до 84,5.  

“Существенно снизился уровень всех учтенных уголовных правонарушений – 360 тыс. против 444, в том числе особо тяжких – 13,2 тыс. против 15,4 тыс. и тяжких – 125,2 тыс. против 140,5”, – сказала она. 

Также на четверть уменьшились правонарушения против собственности, в частности грабежи, разбои, акты мошенничества и вымогательства, отметила глава Офиса генпрокурора.

О снижении уровня преступности в Украине говорил в 2020 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, после введения карантина из-за коронавирусной инфекции правоохранители фиксировали 30% падения преступности по всем статьям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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