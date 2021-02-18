“Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции”. Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского

18.02.2021, 11:30, Новости дня

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Участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) в интервью, которое 18 февраля опубликовано на сайте “Телеграф”, предположил, что президент Украины Владимир Зеленский в глубине души может жалеть о том, что принял решение уйти в политику.

“Теперь он знает, что у сложных проблем нет ни хороших, ни простых решений. Он бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутил бы лет на пять назад. Потому что нам очень повезет, если все это закончится просто истечением срока каденции”, – заявил артист.

По словам Сидоренко, сам он заниматься политикой не намерен.

“Там очень мало платят”, – пошутил он.

Сидоренко отметил, что артисты в политике – это не украинский тренд, а глобальная волна популизма.

“Очень бы хотелось прожить еще сотку лет и прочесть потом какой-нибудь авторитетный лонгрид об эпохе популизма в начале XXI века”, – подытожил он.

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Фоззи с 1989 года является участником группы ТНМК и автором текстов песен коллектива. Он записал также три сольных альбома. Также он писатель: в его библиографии десять книг. Последняя – “Червоні хащі” – была издана в 2019 году.

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