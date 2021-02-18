Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот

18.02.2021, 11:26, Новости дня

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В гражданский оборот поступили более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»), они поставлены в большое количество регионов России», – сказала Непомнящих, добавив, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будет производиться на площадках индустриальных партнеров.

«Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз (вакцины), выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество – более 4 млн доз в месяц», – добавила она, передает ТАСС.

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год.

Тем временем стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона».

Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.