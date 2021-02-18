Жители Техаса столкнулись с проблемами с водопроводной водой из-за холодов

18.02.2021, 11:26, Новости дня

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Миллионы жителей американского штата Техас, пострадавшего от аномальных холодов и непогоды, столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения, информирует телеканал NBC.

Согласно заявлению главы техасской комиссии по качеству окружающей среды Тоби Бейкера, 264 тыс. человек остались из-за непогоды без водопроводной воды. Почти 7 млн жителей штата получили уведомление о том, что из-за проблем с водоснабжением и качеством очистки воды ее перед использованием необходимо прокипятить, передает РИА «Новости». Однако некоторые жители не способны это сделать, поскольку испытывают проблемы с электроснабжением.

По последним данным, без электричества остаются более 1 млнпользователей в Техасе, а также более 183 тыс. в штате Миссисипи, почти 120 тыс. в Орегоне и свыше 116 тыс. в Луизиане. Ранее сообщалось, что число жертв аномальных холодов в ряде американских штатов увеличилось до 29 человек. Наибольшая часть погибших приходится на Техас, также есть жертвы в Северной Каролине, Оклахоме, Кентукки, Теннесси и Луизиане.

В результате стихии в Техасе вышли из строя половина ветряных энергетических установок, приостановили работу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители. В воскресенье вечером президент США Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил в штате режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Эта мера позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях приступить к оказанию прямой помощи пострадавшему региону.

Ранее сообщалось, что беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.