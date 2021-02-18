Китай осудил разработку нацеленной на сдерживание РФ и КНР концепции НАТО

18.02.2021, 11:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китай считает заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и России, проявлением менталитета холодной войны, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны», – передает ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что новая стратегическая концепция альянса, которая будет принята в 2021 году, должна быть нацелена на сдерживание Китая и России.

Напомним, новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.