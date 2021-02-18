 

Почему Кремль игнорирует Тихановскую: мнение политолога Мельянцева

18.02.2021, 11:12, Разное
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Политолог отметил, что во время предвыборной кампании в республике Кремль еще присматривался к Светлане Тихановской. Россия внимательно следила за тем, что оппозиционер говорит о России и двустороннем сотрудничестве.

Но все изменилось после того, как она переехала в Литву и стала встречаться с западными лидерами. Тихановская перестала быть политиком, с которым Москва могла бы вести диалог на официальном уровне.

Сегодня Россия ведет себя сдержанно по отношении к Белоруссии. Мельянцев обратил внимание, что Кремль не спешит с реализацией сценария смещения президента республики Александра Лукашенко и поиском другого кандидата.

Если бы Москва решила вмешаться, то, возможно, Тихановская смогла бы сыграть важную роль в делегитимизации режима Лукашенко. Но никаких намеков на это нет, и поэтому лидера оппозиции в Кремле предпочитают игнорировать.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Победу одержал Александр Лукашенко: он набрал около 80% голосов избирателей. Его соперник Светлана Тихановская получила 10% поддержки.

Через несколько дней после оглашения результатов голосования оппозиционер покинула Белоруссию. В окружении Светланы Тихановской рассказали, что она не раз получала угрозы со стороны властей.



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