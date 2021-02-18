Мнение: «Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»

18.02.2021, 11:04, Разное

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“”Единство Украины – миф, юго-восточные регионы удерживаются под контролем Киева исключительно методом репрессий.

Об этом в издании «Крымское Эхо» заявил обозреватель Александр Мащенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Её уже нет, Украины, она находится в состоянии распада, Крым ушел, Донецк ушел, Луганск ушел. Харьков бы ушел, Одесса бы ушла, Мариуполь бы ушел, Новороссия бы ушла, если бы чуть по-другому сложились обстоятельства в 2014 году. Но они и так сложились для Украины катастрофически.

Страна и так сшита искусственно из очень разных регионов культурно, ментально, в смысле языка. Её нужно склеивать, сшивать. Но они делают всё, что можно, чтобы взорвать дальше», – заявил Мащенко.

«Такая политика может привести только к одному. Останется три-четыре-пять западноукраинских областей и отдельно Киев – захваченный, оккупированный выходцами из этих областей», – прогнозирует журналист.””

Немного комментариев относящихся к этому видео:

–Больше никто из Украины пока не “разбежится”, все, кто реально этого хотел, это уже сделали. Да и не нужно России это, даже Донецк с Луганском не нужны, по крайней мере сейчас. И на Украине это знают, поэтому и не “разбегутся” ибо понимают, что Россия в ближайшее время их в свой состав не примет, а жить как Донецк с Луганском желания нет.

–А живут на Украине все слои населения лучше чем в ДНР , ЛНР? По заграницам на чашку кофе катаются? А че ж такие волнения на Украине из за тарифов? Ведь богато зажили -пусть платят по европейским ставкам

–Россия,имея все возможности организовать за 5 дней полный коллапс на окраине,вместо этого увеличивает вдвое поставки туда электроэнергии…сюр какой-то…..

–Так они же потом побегут не в Европы (им закроют вход), а в Россию. Вы готовы эту ораву,, сидящую на каждом перекрестке, кормить? И по ночам слушать Щеню вмерла?

–Предлагаете уподобиться укронацикам и как они обрубили ЛЮДЯМ в Крыму воду – обрубить среди зимы электроэнергию устроив коллапс чтобы заморозить простых людей?

–Пока Россия будет продолжать помогать Украине своими ресурсами, торгуя с ней не обращая внимания на все гадости и вой, который идёт из Украины на Россию, на санкции, которые Украина поддерживает против России, то Украина ни когда не распадётся на куски и будет продолжать гадить России! А то что российские санкции будут вредить простым украинцам, это всё блеф для наивных простачков!

–РФ должна вводить больше санкций в отношении бандеровской Украины. Если в РФ и Украине производятся однотипные товары, то зачем РФ покупает их на Украине, оставляя свои предприятия без заказов, а граждан РФ без работы? РФ сама помогает укрофашистам оставаться на плаву, покупая их товары.

–сех упоротых свидомых бандер и их активистов и сочувствующих переселить в галичину и пусть попробуют устроить рай нацистский и показать как они моут поднять экономику в отдельно взятом серпентарии !

–А,что в Киеве фонарных столбов мало?

А теперь реалии жизни.

Сентябрь, 2014 год, Луганск, киевская военщина была готова бежать с луганской земли на запад побросав всё, оружие, тяжелую технику, бежать галопом, лишь бы только выжить.

Уже тогда не было ни какого труда отделить от Киева все области, о которых человек рассуждает сегодня. Всё причерноморье, Харьков, Запорожье с Днепропетровском отошли бы к новому государственному образованию- Новороссии.

России, в этом случае необходимо было только определиться, признавать это территориальное образование официально, со всеми вытекающими из этого последствиями, или не признавать.

При первом варианте полная блокировка счетов и арест недвижимости, высылка родственников и отпрысков из ЕС в Россию – это только минимальный перечень неудобств, которые бы за всем этим последовали, и что получила бы в отношении себя так называемая “сраная элита” современной России. Ко всему этому прибавились бы хрен знает какие экономические санкции, эмбарго на поставку углеводородов и прочая дополнительная хренатень.

Это вариант признания отделения людей от нацистских нелюдей.

Второй вариант подразумевал бы вариант финансовых и прочих дотаций этим территориям со стороны России, это как в случае с Луганском и Донецком в сегодняшних реалиях.

России бы в полном смысле слова пришлось брать это новообразование на свой бюджет.

Я даже не буду пытаться рассуждать на эту тему, это было бы с моей стороны глупо и неразумно.

Боливар не выдержит двоих (англ. Bolivar cannot carry double)— крылатая фраза из рассказа О. Генри «Дороги, которые мы выбираем».

Начальное значение фразы — когда выбирается либо дружба, либо выгода, то предпочтение отдаётся последней.

В последнее время фраза употребляется в несколько ином значении: если тяжело сочетать два каких-нибудь варианта, то от одного из них отказываются.



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