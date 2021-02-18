Андрей Мягков умер на 83-м году жизни

18.02.2021, 10:52, Разное

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Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат государственной премии СССР, а также писатель – Андрей Мягков – ушел из жизни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра МХТ имени Чехова, в котором он служил с 1977 года. Причина смерти пока СМИ не известна.

Андрей Мягков в фильме “Ирония судьбы, или С легким паром!”

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Сначала окончил Ленинградский химико-технологический институт и только в 1965 году окончил Школу-студию МХАТ. Артист наиболее известен российской аудитории по таким советским фильмам как “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Служебный роман”, “Жестокий романс”, “Гараж”. Также актер много играл в театре: среди его работ – “Чайка”, “Дядя Ваня”, “Горе от ума”, “Три сестры” и другие.

Андрей Мягков в фильме “Служебный роман” Андрей Мягков в фильме “Жестокий романс”Кликните на фото для просмотра галереи