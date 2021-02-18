Euronews – из-за карантина Венеция лишилась карнавала и миллионных доходов

18.02.2021, 10:44, Новости дня

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Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса Венеция потеряла за месяц около €70 миллионов прибыли, лишившись своего знаменитого карнавала. Все публичные мероприятия были отменены из-за пандемии, поэтому и туристов здесь сейчас практически не встретить. Венецианский карнавал 2021 года можно «посетить» лишь в интернете благодаря видеоклипам с ряжеными местными жителями, которые в одиночестве прогуливаются по некогда многолюдным площадям, передаёт Euronews.

Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса Венеция лишилась в этом году своего знаменитого карнавала, потеряв за один месяц около 70 миллионов евро прибыли. Если в феврале 2019 года город посетили более 500 тысяч человек, то сегодня туристов здесь практически не

встретишь — по опустевшей площади Святого Марка прогуливаются венецианцы в исторических костюмах в полном одиночестве.

Всего 10 процентов отелей остаются открытыми, но и в них нет постояльцев. Все публичные мероприятия были отменены из-за пандемии.

В магазинах, торгующих традиционными карнавальными масками, ни души. Хотя мастера и продолжают производство для заказов, сделанных онлайн.

ХАМИД СЕДДИКИ, мастер по маскам: Я уже 35 лет работаю в этой отрасли — и ещё никогда не видел такого каранавала.

Несмотря на очевидные финансовые потери, сегодняшняя погружённая в молчание Венеция без толпы туристов, наконец, принадлежит местным жителям. И некоторые рады этой передышке.

ДЖАННИ ДЕ ЛУИДЖИ, директор Международного института «Комедия дель арте»: Мне кажется, это даже хорошо. Это заставит нас задуматься, потому что прошлый карнавал был слишком людным.

ПРОХОЖИЙ: Каким мы хотим видеть наш город в будущем? Каков проект развития Венеции? Не повторение старого, а проект новой Венеции — города искусств, культуры, красоты. И качественного, а не количественного туризма.

Несмотря на санитарные меры, Венецианский карнавал 2021 года всё же можно посетить — в интернете. Благодаря видеоклипам с ряжеными местными жителями, таким образом не дающими забыть об итальянской традиции.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2021 года.