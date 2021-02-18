Главред – без денег от МВФ Украина сможет протянуть до осени

18.02.2021, 10:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что Киев сможет прожить без очередного транша кредита от МВФ до осени. Как рассказал экономист в комментарии порталу «Главред», нынешние валютные резервы Нацбанка позволяют стране без серьёзных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить как минимум до сентября, когда начнётся время больших выплат по внешним долгам.



Reuters

Если Украина не получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда, то нынешние валютные резервы Нацбанка, составляющие $28 млрд, позволяют стране без серьёзных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить как минимум до сентября 2021 года, когда начнётся время больших выплат по внешним долгам Украины. Об этом «Главреду» рассказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По мнению эксперта, прекращение сотрудничества с МВФ будет негативным сигналом для иностранных инвесторов. Однако из-за войны в Донбассе и неустойчивой и непредсказуемой внутриполитической ситуации в стране инвесторы и так не спешат вкладывать деньги.

«Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств. Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике», — считает Суслов.

Экс-министр экономики считает, что пришло время радикально менять экономическую политику правительства. Это должна быть политика жёсткого протекционизма. По мнению Суслова, нужно переходить к защите внутреннего рынка, стимулировать собственное производство, определить точки роста и приоритеты в развитии перспективных отраслей, создавать свободные экономические зоны, вернуть Украину на её традиционные рынки сбыта товаров, создавать новые рабочие места и перейти к системе прогрессивного налогообложения личных доходов.