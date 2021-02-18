В Японии создали уникальное «лекарство от старости»
18.02.2021, 10:42,
Разное
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Японские исследователи разработали «лекарство от старости», которое уже проходит клинические испытания. Эксперты отмечают, что его появление на рынке ожидается через 5-10 лет.
Перед созданием препарата исследователи выяснили, что организм начинает стареть из-за накопления постаревших клеток. Именно они ответственны за воспалительные процессы и ухудшение состояния здоровья. Сам организм их вывести не может, но ученым удалось «убить» их при помощи «лекарства от старости».
Изучение постаревших клеток стартовало еще в 2014 году. Ученые смогли определить молекулярный механизм, отвечающий за старение клеток, а потом в лабораторных условиях сами создали клетку с похожими свойствами. После чего был создан препарат, успешно справлявшийся с ними.
По словам профессора Макото Наканиси, прототип препарата уже создан, сейчас он проходит первую фазу клинических испытаний. Если у него не найдут побочные эффекты, то использовать его против возрастных изменений удастся уже через 5-10 лет.
Источник: ren.tv
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