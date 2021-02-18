 

Новый BMW M4 CSL появится летом 2022 года

18.02.2021, 10:40, Новости дня
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Немецкая компания BMW совсем недавно представила публике обновленную модель BMW М4, однако уже в скором времени рассекретят модель в удлиненном исполнении.

В названии автомобиля появится приставка CSL, свидетельствующая о серьезной доработке. Вместе с тем производитель пока не уточняет сроки выхода удлиненной модели на рынок, однако эксперты прогнозируют, что серийный выпуск начнут летом 2022 года. Еще одним отличием станет наличие заднего привода, а также полный привод в максимальной комплектации.

Известно, что под капотом комплектации CSL применят 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 503 л.с. Среди обновлений специалисты прогнозируют доработанную подвеску и тормозную систему автомобиля.



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