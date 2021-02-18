Skoda озвучила дату презентации Kushaq

18.02.2021, 10:40, Новости дня

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Чешский автомобильный гигант поделился официальным тизером, посвященным новому кроссоверу Skoda Kushaq.

Ранее представители бренда уточнили дату выхода на рынок, а также технические параметры паркетника. Напомним, дебют кроссовера Kushaq состоится 18 марта. Презентация будет проходить в онлайн-режиме, тогда как изначально приобрести модель можно исключительно на индийском рынке.

Однако специалисты прогнозируют, что автомобиль в дальнейшем появится и в остальных странах. Кроссовер Kushaq выполнен на базе MQB-A0-IN. Что касается внешнего вида автомобиля, то он имеет ряд внешних сходств с концептуальной модификацией Vision IN. Остальные особенности новой модели будут озвучены в следующем месяце.