 

Mercedes-Benz EQC получил две новые версии

18.02.2021, 10:40, Новости дня
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Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz объявил о расширении комплектаций кроссоверов EQC 400 4MATIC и EQC 400 4Matic AMG Line.

Первая новинка предусматривает затемненную радиаторную решетку, специальный фартук, вставки на кузове, а также увеличенные воздуховоды. Отличить EQC 400 4MATIC также не составит труда по крупным 19-дюймовым колесным дискам. Усовершенствованный экземпляр EQC 400 4Matic AMG Line получил качественные кресла с фирменным рисунком, а также некоторыми элементами из углеволокна.

Напомним, кроссовер EQC оснащается улучшенным зарядным устройством на 11 кВт, за счет чего удается быстрее осуществить заряд аккумулятора. Напомним, электрический кроссовер имеет мощность 408 л.с., а предельная скорость автомобиля достигает 180 км в час.



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